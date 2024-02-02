أمم أفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن لقاء أنجولا ونيجيريا في ربع نهائي الكان

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية في كل مكان، إلى مواجهة أنجولا ضد نيجيريا المقرر لها اليوم الجمعة، في دور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب أنجولا للدور ربع نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على ناميبيا 3-0 في دور الـ16، فيما استطاع منتخب نيجيريا الفوز علي الكاميرون 2-0 بالدور ذاته.

موعد مباراة نيجيريا ضد أنجولا في ربع نهائي أمم إفريقيا 2023

وتقرر انطلاق صافرة مباراة منتخب نيجيريا ضد أنجولا اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية بملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

القنوات الناقلة للمباراة

وتذاع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة الناقل الحصري للبطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة نيجيريا ضد أنجولا مع الفائز من مباراة الرأس الأخضر ضد جنوب إفريقيا في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وستشهد مواجهات دور ربع النهائي لأمم إفريقيا كالتالي:

نيجيريا ضد أنجولا يوم الجمعة 2 فبراير الساعة 7 مساء

الكونغو الديمقراطية ضد غينيا يوم الجمعة المقبلة 10 مساء

كوت ديفوار ضد مالي يوم السبت المقبل 3 فبراير 7 مساء

الرأس الأخضر ضد جنوب إفريقيا يوم السبت 3 فبراير 10 مساء.

