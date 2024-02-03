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دوري أن بي ايه: أوكلاهوما يستعيد صدارة المنطقة الغربية

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الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: استعاد أوكلاهوما سيتي ثاندر صدارة المنطقة الغربية التي تتصارع عليها أربعة أندية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بفوزه الجمعة على ضيفه تشارلوت هورنتس 126 106.

بقيادة الكندي المتألق شاي غيلجيوس ألكسندر (31 نقطة، 9 تمريرات حاسمة)، حقق ثاندر فوزه الـ34 مقابل 15 خسارة، وهو نفس رصيد مينيسيوتا تمبروولفز الذي خسر على أرضه أمام أورلاندو ماجيك المتألق في صفوفه باولو بانكيرو (23 نقطة) 106 108.

ولدى مينيسوتا الذي تراجع إلى المركز الثاني في الغربية، سجّل لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير الذي لم يتم اختياره إلى مباراة "كل النجوم" (أول ستار) 22 نقطة و16 متابعة، وعلى غراره سجل أنتوني إدواردز 22 نقطة.

وفي آخر مباريات الجمعة، حقّق الصربي نيكولا يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) للمرة الخامسة عشرة هذا الموسم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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