الامارات | مباراة فاصلة بين البطائح وخورفكان لحسم درع الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق خورفكان على ضيفه البطائح بركلات الترجيح 3-2 وذلك في المباراة النهائية الثانية لدوري كرة قدم الصالات والتي اقيمت مساء السبت في الصالة الرياضية لنادي خورفكان، وذلك بعد ان أنتهى الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث سجل هدف خورفكان خالد الشوكة، بينما سجل للبطائح راشد عبيد.

وبهذه النتيجة يتعادل الفريقين بعدد مرات الفوز 1-1 لكل منها ليذهبا لخوض مباراة فاصلة ستقام يوم الثلاثاء القادم السادس من فبراير في ملعب خورفكان في بحسب نظام البطولة.