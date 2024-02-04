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الامارات | ولي عهد الفجيرة يتسلم جائزة الشخصية الإنسانية لعام 2023 من الاتحاد الدولي للتايكواندو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة جائزة "الشخصية الإنسانية" لعام 2023، المقدمة من الاتحاد الدولي للتايكواندو للمرة الأولى، وذلك لإسهامات سموه اللافتة في مجال العمل الإنساني ودعم اللاجئين على مستوى العالم من ممارسي هذه وتقديم الرعاية لهم.
سلّم الجائزة لسموه الدكتور تشونج وون شوي، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، بحضور رؤساء اتحادات القارات وأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي ورؤساء اتحادات التايكواندو حول العالم خلال استقبالهم في قصر الرميلة بالفجيرة اليوم.

وجاء التكريم بالتزامن مع انطلاق بطولة العرب للتايكواندو في نسختها الرابعة التي أقيمت يوميّ 1-2 الجاري، وانطلاق بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو في نسختها ال11، التي يشارك فيها أكثر من 3700 لاعب ولاعبة وتستمر حتى 7 الجاري.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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