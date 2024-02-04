الشناوي يعود من رحلة ألمانيا واتحاد الكرة يستقبله

محمد اسماعيل - القاهرة - استقبل اتحاد الكرة المصري، اليوم الأحد، حارس المنتخب الأول والنادي الأهلي محمد الشناوي، عقب عودته من رحلة علاجية في ألمانيا.

وكان قد تعرض الشناوي لإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته بمنافسات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، مما استدعى سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة، قبل عودته للأراضي المصرية لإستكمال مرحلة التأهيل.

ومنذ دقائق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اقالة البرتغالي روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر الأول والجهاز الفني بالكامل.

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