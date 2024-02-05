حلمي طولان: فلوس ممدوح عباس سبب صفقات الزمالك الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - قال حلمي طولان، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، من أسباب تعاقدات الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قال حلمي طولان، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب”، وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: “ممدوح عباس هو سر صفقات نادي الزمالك الجديدة، وهو من أسباب التعاقدات وفك أزمة القيد”.

وأضاف: “لابد من توجيه الشكر له، وبالطبع الشكر لمجلس إدارة الزمالك الجديد”.

ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الصفقات الجديدة اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2023.

وشهد الزمالك الحصول على توقيع عدد من اللاعبين، على رأسهم عبدالله السعيد، وسيف جعفر، والأوغندى موتيابا، وزياد زكريا.

