محمد صلاح يودع فيتوريا بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ودع قائد منتخب مصر محمد صلاح، روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب، عقب إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم إقالته، بسبب توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور الـ16.

ونشر صلاح صورته مع فيتوريا، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، وعلق: "شكرا على كل شيء، أتمنى لك الأفضل في المستقبل".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن رحيل البرتغالي روي فيتوريا، وقال في بيان رسمي: " قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم، وقرر المجلس الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز".

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