عضو اتحاد الكرة يعلنها: حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تعيين حسام حسن مدرب فيوتشر، مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته.

قال حازم إمام في تصريحات صحفية ، أن حسام حسن تم تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر.

وعلمت الخليج 365 أن اتحاد الكرة قرر تعيين مدير فني وطني لقيادة منتخب مصر، و تم الاتفاق على القرار بعد تدخل وزارة الرياضة برفض فكرة الاستعانة بمدرب أجنبي في الوقت الحالي، حيث أنه في حال قدومه في الوقت الحالي سيكون هناك ارتباطات بـ شروط جزائية، وخلافه خاصة أن المجلس الحالي تنتهي مهمته بعد أربع شهور، عقب نهاية دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (أولمبياد باريس 2024).

وكانت الأيام الأخيرة شهدت خلافا بالرأي بين اتحاد الكرة، ووزارة الرياضة حول اختيار مدير فني جديد يتولى المسؤولية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته، قبل أن يتم الاستقرار على المدرب الوطني، واختيار حسام حسن مدربا للفراعنة.

