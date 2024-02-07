سبب تعثر تولي رينارد تدريب منتخب مصر رغم موافقته

كشف الإعلامي أمير هشام، عن سبب تراجع الاتحاد المصري لكرة القدم، عن التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد، لتولي تدريب منتخب مصر.

وكان هيرفي رينارد، ضمن المرشحين لتولي تدريب منتخب مصر خلفًا لـ روي فيتوريا، قبل أن يتم الاستقرار على حسام حسن.

وقال الإعلامي أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، نجح في التوصل لاتفاق مع رينارد مدرب سيدات فرنسا، لتولي تدريب منتخب مصر.

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وأوضح أن دياب فتح خطوط اتصالات مع رينارد بالفعل قبل تعيين حسام حسن، وتوصل معه لاتفاق وحصل على موافقة منه لتدريب منتخب مصر.

وأكد أن دياب توصل مع رينارد لاتفاق على منحه 100 ألف دولار كراتب له، إلا أن المدرب الفرنسي طلب تأجيل وصوله لما بعد نهاية مهمته مع سيدات فرنسا في شهر يوليو المقبل.

وأشار إلى أن رينارد طلب إرسال مدربين من طاقمه للعمل مع منتخب مصر لحين وصوله، ولكن تم اعتماد تعيين حسام حسن كمدرب.