رسميًا.. بيراميدز يعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مديرًا فنيًا للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب النادي عبر صفحاته الرسمية: "نرحب بمديرنا الفني الجديد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش".

وكان بيراميدز قد أعلن، توجيه الشكر للمدير الفني للفريق البرتغالي جايمي باتشيكو وجهازه المعاون.

وخاض المدرب الكرواتي العديد من التجارب في المنطقة العربية من قبل، حيث تولى قيادة كلا من النصر السعودي، بني ياس الإماراتي، بالإضافة إلى توليه القيادة الفنية للمنتخب السعودي.

وتولى باتشيكو القيادة الفنية لفريق بيراميدز منذ يناير من العام الماضي، خلفاً لليوناني تاكيس جونياس.