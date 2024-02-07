رسميًا.. هيكتور كوبر يجدد عقده مع منتخب سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن توصله لاتفاق مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا، بتمديد تعاقده حتى نهاية تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.

ويأتي تجديد الثقة في هيكتور كوبر من قبل الاتحاد العربي السوري، بعد قيادة نسور قاسيون للتأهل لدور الـ 16 لأول مرة في تاريخ كأس آسيا، في البطولة التي أقيمت في قطر.

وقال الاتحاد السوري في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك: “لقد قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم تمديد عقد المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول هيكتور كوبر وجهازه الفني وذلك حتى نهاية التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026”.

كوبر

وسيقود كوبر المنتخب السوري في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، رفقة جهازه المعاون، والذي يضم عناصر مصرية.

ويتواجد رفقة الأرجنتيني كل من محمود فايز كمدرب مساعد، وعصام الحضري كمدرب حراس مرمى