شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة مالية جديدة للاعبو البنك الأهلى لتحسين وضع الفريق بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الاهلى وضع لائحة مالية جديدة للاعبين وذلك لتحفيزهم بالفوز في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ويضع طارق مصطفى بعض البنود في لائحة الفريق بيها الثواب والعقاب من حيث معاقبة اللاعبين في حال الهزيمة أيضا.

ويسعى طارق مصطفى لاستغلال الفترة الحالية لتصحيح الأخطاء الدفاعية وبناء تشكيلة أساسية عقب تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بلاعبين أقوياء وأصحاب خبرات كبيرة على مستوى جميع المراكز داخل الملعب

نجح نادي البنك الأهلي في ضم 6 صفقات خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بعد غلق باب الانتقالات الذي تم مده في وقت سابق من اتحاد الكرة حتى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.

وجاءت صفقات البنك الأهلي الستة كالتالي: الفلسطيني موسى فراوى ـ ياو أنور ـ محمد عبد الغنى ـ أحمد ربيع ـ عبد العزيز السيد ـ أسامة فيصل.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى "Nile يوم 13 من الشهر الجارى باستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.