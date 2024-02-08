أتلتيكو مدريد يسقط أمام أتلتيك بلباو في ذهاب نصف نهائي كأس الملك

تعرض فريق أتلتيكو مدريد للهزيمة أمام نظيره أتلتيك بلباو، في عقر داره بنتيجة هدف وحيد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

واستضاف فريق أتلتيكو مدريد نظيره أتلتيك بلباو، على ملعب ميتروبوليتانو، مساء الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وسجل ألكس بيرنجوير، هدف المباراة الوحيد لصالح بلباو في الدقيقة 25، من ركلة جزاء، ليضع قدمًا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

اقرأ أيضًا.. موعد مباراة تشيلسي القادمة بعد التأهل إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وشهد الشوط الثاني من المباراة، العديد من المحاولات الهجومية لفريق أتلتيكو مدريد، ولكن فشل أصحاب الأرض في استغلال الفرص المتاحة.

ومن المقرر أن يتم حسم المتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بشكل رسمي بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو، خلال لقاء الإياب الذي سيجمع بينهم يوم 29 فبراير.

وستقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد بلباو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سان ماميس، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.