موعد مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي.. وموقف مشاركة صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف فريق ليفربول، الذي يلعب فى صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره بيرنلي، فى الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي، الذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

موقف مشاركة صلاح

وقال المدرب يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيرنلي، "محمد صلاح خارج مباراة بيرنلى لأنه غير جاهز، من الممكن أن يعود للتدريبات بالأسبوع المقبل، هو يستهدف العودة أمام برينتفورد".

القناة الناقلة

وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.