دورة شنغهاي: ديوكوفيتش الى ربع النهائي للمرة الـ11 في مسيرته

الرياص - اسماء السيد - شنغهاي : بلغ الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش الدور ربع النهائي من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بفوزه على الإسباني خاومي مونار 6 3 و5 7 و6 2 الثلاثاء.

وهي المرة الحادية عشرة التي يبلغ فيها الصربي هذا الدور في شنغهاي حيث توج باللقب أربع مرات (2012 و2013 و2015 و2018).

نجح ديوكوفيتش المصنف خامسا عالميا في التقدم 3 1 في المجموعة الأولى في مواجهة لاعب يخوض أول مباراة في ثمن النهائي لإحدى دورات الماسترز للألف نقطة. خضع بعدها ديوكوفيتش لتدليك في ربلة الساق، قبل أن يفوز بالمجموعة الأولى.

ردّ الإسباني التحية في المجموعة الثانية عندما كسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط السابع ليعادل النتيجة.

ونجح الصربي في كسر إرسال مونار مرتين في المجموعة الخامسة ليفوز بالمباراة في ساعتين و40 دقيقة.

ويلتقي ديوكوفيتش في ربع النهائي مع البلجيكي زيزو بيرغس الفائز على الكندي غابريال ديالو 3 6 و7 5 و7 6 (10 8).