"نيجيريا وكوت ديفوار".. موعد مباراة نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد منتخب كوت ديفوار لملاقاة نظيره منتخب نيجيريا غداً، في إطار المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار على أرضها.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد " الحسن واتارا".

وتمكن المنتخب الإيفواري من الصعود إلى المباراة النهائية، بعدما تخطى منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة هدف نظيف، فيما حقق المنتخب النيجيري الفوز في الدور ذاته على حساب المنتخب الجنوب أفريقي بركلات الترجيح.

وتذاع المباراة عبر قناة "bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة المباراة، إلى الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا حكم ساحة، وعلى الفار المصري محمود عاشور.