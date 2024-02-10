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تشكيل مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في "برونزية" كأس الأمم الإفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الجنوب إفريقي، اليوم السبت، في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وجاء تشكيل منتخب جنوب إفريقيا الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: ويليامز.
خط الدفاع: خوليسو موادو - سياندا زولو - سيبيسي - موديبا.
خط الوسط: زواني - موكوينا - ستيول.
خط الهجوم: مورينا - ماجكوبا - مايامبيلا.

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: بيرتود.
خط الدفاع: باييه - باتوبينسيكا - كاييمبي - مبيمبا.
خط الوسط: ديانجانا - موتوسامي - تشيبولا.
خط الهجوم: بونجوندا - بانزا - سيلاس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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