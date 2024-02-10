الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان أمير قطر بتتويج «العنابي» بطلاً لكأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بتتويج «العنابي» بطلاً لكأس آسيا على حساب المنتخب الأردني 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على استاد «لوسيل» في الدوحة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»: «أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا لكرة القدم، وأثني على الأداء المتميز للفريقين، القطري والأردني، والروح الرياضية العالية التي سادت بينهما خلال المباراة. كما أهنئ دولة قطر الشقيقة بالتنظيم الناجح للبطولة».

كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة «إكس»: «تنظيم رائع.. مباراة ممتعة.. أداء رياضي استثنائي.. ألف مبروك لأخي تميم.. ولشعب قطر الحبيب فوزهم بكأس آسيا لكرة القدم.. ونبارك أيضاً للأردن هذا المنتخب الرائع الذي يرفع رؤوس العرب».

من جهته، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر منصة «إكس»: «مبروك قطر الفوز بلقب كأس آسيا لكرة القدم.. أبدعت قطر من جديد في تقديم أفضل نسخة من كأس آسيا على مستوى التنظيم والحضور الجماهيري الكبير.. والأجمل أن النهائي جمع بين شقيقين عربيين وكسبنا نجماً متألقاً هو منتخب الأردن، ومبروك للنشامى هذا الأداء المشرف طوال البطولة».

وكان النجم أكرم عفيف قاد منتخب قطر للاحتفاظ بلقب كأس آسيا على استاد لوسيل أمام 86492 متفرجاً، وذلك بعد تسجيله ثلاثية من ثلاث ركلات جزاء هزمت منتخب الأردن الذي خاض النهائي الأول في تاريخه.

وجاءت أهداف عفيف الذي اختير أفضل لاعب وحصد لقب هداف البطولة في الدقائق 22 و73 و90+5 من ثلاث ركلات جزاء، في حين سجل يزن النعيمات (68) هدف الأردن.

وباتت قطر خامس دولة تنجح في الاحتفاظ بلقبها بعد كوريا الجنوبية (1956، 1960)، وإيران (1968، 1972، 1976)، والسعودية (1984، 1988)، واليابان (2000، 2004).