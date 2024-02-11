- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 10 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 10 / 2 / 2024، فى مقدمتها: طاقم تحكيم جامبي لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية الأفريقية.
طاقم تحكيم جامبي لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية الأفريقية
اتحاد الكرة يوافق على إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية
محمد الجارحى رئيسًا لبعثة الأهلى إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
إصابة ديانج وكريستو.. ومشاركة رضا والزنفلي في ودية الأهلي اليوم
شهدت مباراة الأهلي الودية التي خصصها مارسيل كولر المدير الفني بين لاعبي الفريقين، وشهدت تواجد طاقم حكام من الدرجة الأولى تعرض الثنائي اليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو.
اختبار طبي أخير يحدد موقف وسام أبو علي من رحلة الأهلى للجزائر
يخضع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي لاختبار طبي أخير خلال الـ48 ساعة القادمة لتحديد موقفه النهائي من مرافقة بعثة فريقه إلى الجزائر الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
تعديل موعد مباراة الإسماعيلى وسيراميكا فى الدورى رسميًا
حسام حسن: بطولة أفريقيا 98 الأصعب فى التاريخ وكنا محظوظين بالجوهرى.. فيديو
كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن تحقيق الفراعنة بطولة كأس الأمم الافريقية 1998 كانت الأصعب فى تاريخ الفراعنة، بسبب تكوين جيل جديد تحت قيادة محمود الجوهرى فى ذلك الوقت، والجميع لم يتوقع تحقيق اللقب.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز