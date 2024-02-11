الخطيب يحدد خليفة العامري فاروق في الاهلي

استقر محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، على من يشغل منصب نائب الرئيس في القلعة الحمراء، خلفاً لـ العامري فاروق الذي فارق الحياة مؤخراً.

وتوفى العامري فاروق نائي رئيس النادي الاهلي، خلال الأيام الماضية، بعد مصارعته الكبيرة مع المرض، في الأوان الأخيرة.

وبحث الخطيب، في ملف مقعد نائب الرئيس في الاهلي، بعد رحيل العامري، لحسمه في الانتخابات التكميلية المقبلة.

اقرأ أيضا:طلب مفاجئ من كولر لـ نجم الاهلي وقرار حاسم بشأن مستقبله

وعلم “كورة 365” أن الخطيب يدرس إمكانية أن يشغل مصطفى مراد فهمي، مقعد نائب رئيس الاهلي في الفترة المقبلة، الذي كان في قائمة محمود طاهر.

وهناك مقترح آخر، بتصعيد خالد مرتجي إلى النائب، وطارق قنديل كأمين صندوق، على أن يحسم ذلك الملف خلال الأيام القليلة القادمة.

ويضم مجلس إدارة الاهلي في الوقت الحالي كل من، محمود الخطيب رئيس- خالد مرتجي أمين صندوق- طارق قنديل- محمد شوقي- محمد الدماطي- محمد الغزاوي- حسام غالي- محمد سراج- مهند مجدي- محمد الجارحي- مي عاطف، أعضاء.