يد الأهلي على موعد مع مواجهة مرتقبة أمام طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي ، في مباراة هامة تقام بعد قليل مع نظيره فريق طلائع الجيش خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.



تقام المباراة على صالة الجيش، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في إطار المنافسة على البطولة.

ويعقد ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وشهد المران الأخير للفريق تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية، مع مطالبة اللاعبين بالتركيز الشديد خلال اللقاء.

وكان رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق سموحة بنتيجة 26-21، ضمن منافسات بطولة الدوري.