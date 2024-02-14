ميدو: ثلات صفقات ججزت مكانها فى تشكيل الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق إعجاب جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض بـ 3 لاعبين انضموا إلى النادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أزمة الزمالك الكبيرة من الناحية الفنية كانت في وسط الملعب".

وأضاف: "الآن الزمالك أصبح لديه وسط ملعب قوي، وهناك تنوع في اللاعبين، وهناك خيارات متعددة أمام المدرب على حسب كل مباراة وكل منافس".

وتابع: "من الأخبار التي حصلت عليها من التدريبات والمباريات الودية، فالمكاسب الحقيقية التي لمسها المدرب هي عبد الله السعيد وأحمد حمدي، ومحمد شحاتة، الذي سيكون لديه مستقبل كبير مع الزمالك ومنتخب مصر في مركزي 6 و8".

وأكمل: "المدرب جوزيه جوميز وضع يده على هذا الثلاثي، ويرى أنهم من سيصنعون الفارق في وسط الملعب، وسيكون لهم تأثيرًا كبيرًا مع الفريق".

وواصل: "ناصر ماهر يتدرب بشكل جيد للغاية، ولكن بقية الصفقات تحتاج إلى الوقت، ولن يلعبوا حاليًا، وعليهم أن يتحلوا بالصبر، فاللعب بقميص الزمالك أمرًا ليس سهلًا".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "على الجمهور أن يتحلى بالصبر على المدرب واللاعبين، فمن سيساعد الفريق على العودة إلى مكانته هو دعم الجماهير".