أهلى جدة يستعيد القوة الضاربة قبل مواجهة الأخدود الصعبة

ياسر رشاد - القاهرة - قبل مواجهة الجمعة الصعبة امام الأخدود مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة العشرين لدوري روشن السعودي استعاد فريق أهلي جدة السعودي الكثير من قوته الضاربة بعودة نجومه الدوليين إلى التدريبات بعد انتهاء مهامهم مع منتخباتهم الوطنية في كأس الأمم الافريقية بكوت ديفوار او كأس آسيا في قطر .

حيث شهدت تدريبات الفريق الاهلاوي عودة النجم الجزائري رياض محرز وظهوره بشكل جيد يدعم تواجده في قائمة فريق قلعة الكؤوس اساسيا امام الاخدود في التدريبات كما عاد الخامس السنغالي ادوارد ميندي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب السنغال في كأس الأمم الافريقية والتي وضعها اسود التيرانجا من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح امام منتخب كوت ديفوار الذي توج باللقب فيما بعد .

كما زادت احتمالات تواجد الدولي السعودي عبد الله العمار في تشكيل أهلى جدة لمواجهة الأخدود بعد عودته من الإصابة وتعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها قبل أسبوعين بينما سيكون أبرز الغائبين عن اهلي جدة الايفواري فرانك كيسية الذي لم يعد إلى تدريبات اهلي جدة مجددا بعد الفوز مع منتخب بلاده بكأس الأمم الافريقية .

يذكر ان مواجهة الدور الاول بين أهلي جدة والأخدود في الدور الأول كانت مواجهة في منتهى الصعوبة وانتهت بهدف قاتل للايفواري فرانك كيسية في الدقائق الأخيرة وهو ما يؤكد صعوبة مواجهة الدور الثاني بين الفريقين .