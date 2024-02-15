رئيس إنبي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم أوفا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة تفاوض النادي الأهلي مع أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق البترولي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير الماضي.



وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" الأهلي لم يطلب التعاقد مع أحمد أمين أوفا مهاجم فريق إنبي سواء بشكل رسمي أو عن طريق وسطاء خلال الفترة الماضية كما تردد في وسائل الإعلام".



وتابع:" أحمد أمين أوفا مهاجم قوي ومن طراز فريد وأتوقع أن يحترف خارج مصر في الفترة المقبلة في دوري قوي لو استمر بنفس المستوي الفني".