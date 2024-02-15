الأهلي في ورطة قبل موقعة شباب بلوزداد بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - الغيابات تربك حسابات "كولر".. وانقسام بشأن جراحة "ديانج"

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ورطة حقيقية قبل موقعة شباب بلوزداد الجزائري غدًا الجمعة في الجولة الرابعة لدور المجموعات ب دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني الأهلي غيابات بالجملة وصلت إلى 10 لاعبين قبل المواجهة التي تقام في الجزائر ما بين الإصابات وعدم القيد الأفريقي.

الأهلي يفتقد خدمات حارس مرماه محمد الشناوي للإصابة كما أن الاتحاد الأفريقي (كاف) لم يوافق حتى الآن على طلب الأهلي بقيد الحارس محمود الزنفلي كما يغيب أيضاً خالد عبد الفتاح ومحمود متولي والفلسطيني وسام أبو علي وأحمد نبيل "كوكا" والمالي أليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسي تاو بسبب الإصابات وعمر كمال لعدم القيد أفريقياً بخلاف الشكوك حول جاهزية عمرو السولية وكريم وليد "نيدفيد" وأحمد عبد القادر.

وأربكت الغيابات حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الذي اضطر للجوء للاعب الصاعد مصطفى أبو الخير لحل أزمة خط الوسط في لقاء الغد.

في المقابل ، نشب انقسام داخل الأهلي حول إجراء المالي أليو ديانج جراحة لتنظيف الركبة خاصة أن ديانج من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق وخضوعه للجراحة يبعده عن المباريات لفترة تصل إلى شهر.

وأوصى الجهاز الطبي للأهلي بخضوع ديانج للجراحة بعد تكرار شكواه من آلام الركبة ولكن الجهاز الفني رفض حسم الأمر لحين العودة من الجزائر ومنح اللاعب راحة سلبية.

وعلى صعيد آخر ، قرر محمود الخطيب رئيس الأهلي تأجيل حسم ملف خليفة العامري فاروق نائب رئيس النادي الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وكلف الخطيب في اجتماع المجلس الأخير الثنائي خالد مرتجي أمين الصندوق والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة بتولي مهمة توقيع الشيكات بعد رحيل العامري كما ترأس مرتجي اجتماع المكتب التنفيذي.

وترددت أنباء حول نية الخطيب تصعيد خالد مرتجي لمنصب نائب رئيس النادي أو محمد شوقي كما تداول البعض ترشيحات بخوض هشام العامري شقيق العامري فاروق انتخابات الأهلي في اجتماع الجمعية العمومية خلال شهر نوفمبر المقبل على منصب أمين الصندوق على أن يترشح خالد مرتجي لمنصب نائب الرئيس.

في الوقت الذي ظهرت بعض التكهنات حول رغبة الخطيب في الاستعانة بخبرات مصطفى مراد فهمي في منصب نائب رئيس النادي وإقناعه بخوض تجربة الانتخابات مرة أخرى بعد تجربة 2017.