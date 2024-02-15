مران الزمالك...محاضرة فنيه من جوميز للاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا للقاء الإسماعيلي

الخميس 15/فبراير/2024 - 01:02 م 2/15/2024 1:02:32 PM

ألقى البرتغالي ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة على اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري. المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة على اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

شهدت المحاضرة قيام المدير الفني بشرح العديد من الأفكار الفنية للاعبين لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، بجانب توضيح بعض الأخطاء التي ظهرت مؤخرا وكيفية العمل على تصحيحها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.