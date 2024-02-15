حسام حسن: إسعاد الشعب المصري "دين كبير في رقبتي"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسام حسن المدير، الفني لمنتخب مصر، أن هدفه الأول والأخير في مهمته مع الفراعنة هو إسعاد الشعب المصري، وتحقيق إنجازات كبيرة خلال الفترة المقبلة وإعادة المنتخب لمكانته الطبيعية.

وقال حسام حسن، في تصريحاته خلال مؤتمر تقديمه للإعلام والجمهور اليوم: "هناك دين كبير في رقبتي أنا والجهاز الفني من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم".

وأضاف: "شرف كبير جدًا وجود ثقة من الجماهير ورغبتهم في وجودي بذلك المنصب، وأعد الجميع ببذل أقصى جهد لتحقيق النجاح للكرة المصرية".

ويعقد اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مؤتمرًا صحفيًا الآن بأحد فنادق التجمع الخامس، لتقديم حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، للجمهور رفقة جهازه المعاون.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر:

حسام حسن.. مديرًا فنيًا

إبراهيم حسن.. مديرًا للكرة

طارق سليمان.. مدربًا عامًا

محمد عبدالواحد.. مدربًا

سعفان الصغير.. مدربًا للحراس

مانويل باريونوفو.. مدربا للأحمال

وليد بدر.. مديرًا إداريًا

محمد أبو العلاء.. طبيبًا للفريق

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، وقع على عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، وأكد المجلس على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية.