الغندور يوجه رسالة للجماهير بسبب حسام حسن

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية، بخصوص حسام حسن، المدير الفني الجديد لـ منتخب مصر.

وحرص خالد الغندور، على تقديم الدعم للجهاز الفني الجديد لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن، والذي تولى المهمة بعد روي فيتوريا.

وكتب الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”يا ريت كل الناس تساعد حسام حسن على النجاح و بلاش كل شوية نتكلم على السلبيات”.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد تعاقد مع التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، بعد إخفاق كأس أمم أفريقيا.

ويتكون الجهاز الفني لـ منتخب مصر من طارق سليمان (مدرب عام)، محمد عبد الواحد (مدرب )، سعفان الصغير (مدرب حراس)، مانويل باريونوفو ( مدرب أحمال “برازيلي )، وليد بدر (مدير إداري)، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري .