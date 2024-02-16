كولر يحبط نجم الزمالك بقرار مثير

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، صدمة لنجم الزمالك السابق، بعد قرار تأجيل المفاوضات لإنهاء الصفقة.

وبحسب الإعلامي إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، فإن مارسيل كولر، مدرب الاهلي طالب بتأجيل المفاوضات مع صفقة الموسم المنتظرة.

وأوضح سعيد، أن مدرب الاهلي، طلب تأجيل منح الضوء الأخضر لضم أسامة فيصل، حيث ينتظر متابعة مستواه مع البنك الأهلي.

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وأشار إلى أن كولر، اعترض على التعاقد مع أسامة فيصل مهاجم نادي البنك الأهلي ولاعب الزمالك السابق.

وشدد:”المدرب السويسري، طلب الانتظار لفترة من أجل متابعة مستوى لاعب الزمالك السابق، مع البنك الأهلي حتى نهاية الموسم، ليتم الوقوف على مستواه”.

وفي سياق آخر، يلتقي النادي الاهلي ضد نظيره شباب بلوزداد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، في التاسعة مساءً.