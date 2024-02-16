أول رد من بركات على أزمته مع حسام حسن في منتخب مصر

رد محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على أنباء رفضه تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقدم اتحاد الكرة الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، بعدما تم تعيينه عقب إقالة البرتغالي روي فيتوريا بعد الإخفاق في كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية: “جميع أعضاء اتحاد الكرة يدعمون قيادة حسام حسن لـ منتخب مصر”.

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وتابع بركات: “كواحد من أعضاء مجلس اتحاد الكرة، أؤكد على دعم جميع الأعضاء لحسام حسن، وسنلبي جميع طلباته”.

وشدد بركات على أن رغبة اتحاد الكرة هي شيء واحد فقط، وهو اسعاد الشعب المصري بمنتخب مصر.

وأكد عضو اتحاد الكرة على أن جميع اللاعبين عليهم معرفة قيمة منتخب مصر، واللعب بنفس حماس حسام وإبراهيم حسن عندما كانا في الملعب.

وواصل: “نريد عودة الريادة لمنتخب مصر في إفريقيا، ويجب أن نتحلى بالتفاؤل، والمرحلة القادمة إن شاء الله ستكون الأفضل للفراعنة”.

واختتم: “نأسف على خروج منتخب مصر مبكرًا من بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، وجميعنا سندعم الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بما فيهم حازم إمام”.