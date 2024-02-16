بشير التابعي: حسام حسن "المنقذ" لمنتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم منتخب مصر السابق، أن هناك حالة ثقة كبيرة في حسام حسن بعد توليه منصب المدير الفني لمنتخب مصر، خصوصا في ظل وجود اتحاد الكرة الحالي الذي لا يحظى بأي ثقة من جانب الجماهير المصرية، لذلك هناك آمال كبيرة على وجود التوأم خلال المرحلة المقبلة بسبب قوة شخصيتهم في المقام الأول.

وقال التابعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الجميع ينظر إلى حسام وإبراهيم على أنهم المنقذين للمنتخب المصري في المرحلة المقبلة، وكان لابد من تواجد كل النجوم والمحلليين والاعلاميين في المؤتمر الصحفي خصوصا الذين طالبوا بتعيين التوأم".

وأضاف: "لم أتابع مصطفى أبوالخير لاعب الأهلي الشاب، ولكن بالتأكيد طالما المدرب مقتنع به فهذا أمر جيد، لكنه لن يدفع به حاليا، ومن الصعب وجوده أساسيا لأنه سيحتاج لخبرات قبل اللعب مع الفريق الأول وفي مواجهات كبرى بحجم لقاء شباب بلوزداد".

وأكمل: "من الصعب أن يلعب أكرم توفيق اساسيا مع الأهلي، بل أن كولر كان يريد رحيله وإدارة الأهلي رفضت، والمدير الفني ليس لديه قناعة كاملة باللاعب".