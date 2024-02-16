أحمد حمدي يبدأ برنامجه التأهيلي في الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، على هامش المران الجماعي للأبيض الذي أقيم اليوم الجمعة على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

إقرأ ايضًا..

وخضع أحمد حمدي لمجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال ودية الأبيض أمام فريق الشباب مواليد 2005.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.