جوميز يخصص فقرة فنية في مران اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فقرة فنية خلال المران الجماعي للأبيض الذي أقيم اليوم الجمعة على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

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وركز البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، على تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية خلال المران، ونفذ اللاعبون تدريبات خاصة بالمواقف الهجومية لزيادة الفاعلية على المرمى.

وفي سيق متصل عقد جوميز جلسة مع ناصر منسي مهاجم الأبيض من أجل الأطمئنان علي اللاعب في ظل الإصابة التي يعاني منها في القدم، وواصل اللاعب البرنامج التأهيلي الذي يخضع له على هامش المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

