عبد الحفيظ: "تمنيت وجود زيزو في الأهلي وهذا الرد على سؤال دولي أم محلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، اللاعب الذي تمنى أن ينضم إلى النادي الأهلي خلال الفترة السابقة.

وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية إجابة عن سؤال اللاعب الذي يتمناه في الأهلي: "زيزو من اللاعبين الذين إن لم يلعبوا في الزمالك ما كان أصبح نفس اللاعب الآن، لكنني أراه صاحب إمكانيات كبيرة".

وأضاف عن كونه لاعب محليا: "إذا نظرنا للبطولة السابقة، سنجد أن جميع اللاعبين لم يؤدوا جيدا، باستثناء إمام عاشور وتريزيجيه ومحمد هاني في بعض الأوقات، وليس لأنه لاعب لا أحبه لا أعطيه حقه".

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