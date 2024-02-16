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تشكيل زمالك 2009 لقمة الأهلي في بطولة الجمهورية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إسلام المأمور المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 ، عن تشكيل فريقه استعداداً لمواجهة الأهلي بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الجمهورية للناشئين.

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وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

حراسة المرمى: مصطفى أبو بكر .

خط الدفاع : أحمد لملوم - محمد صبري - عزت محمد - بيتر سامح.

خط الوسط : محمد أسامة - ياسين أحمد - أحمد محمود - طارق هشام - أحمد صفوت  .

الهجوم : أحمد إبراهيم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، ياسين شريف و عبد الرحمن محمود و ياسين عمرو و يوسف حمادة ، عمر رضا وعمر إلهامي و محمد علي و زياد مجدي و فارس إبراهيم.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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