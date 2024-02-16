تشكيل زمالك 2009 لقمة الأهلي في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إسلام المأمور المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 ، عن تشكيل فريقه استعداداً لمواجهة الأهلي بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الجمهورية للناشئين.
إقرأ أيضًا..
وجاء تشكيل الفريق كالتالي :
حراسة المرمى: مصطفى أبو بكر .
خط الدفاع : أحمد لملوم - محمد صبري - عزت محمد - بيتر سامح.
خط الوسط : محمد أسامة - ياسين أحمد - أحمد محمود - طارق هشام - أحمد صفوت .
الهجوم : أحمد إبراهيم
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، ياسين شريف و عبد الرحمن محمود و ياسين عمرو و يوسف حمادة ، عمر رضا وعمر إلهامي و محمد علي و زياد مجدي و فارس إبراهيم.