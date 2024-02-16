عرض سعودي جديد لخطف كهربا من الاهلي

كشف تقارير صحفية عالمية، اليوم الجمعة، أن أحد أندية الدوري السعودي، قدمت عرضاً لضم محمود عبد المنعم كهربا، من الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تألق كهربا مع الاهلي، بعد عودته للملاعب، عقب انتهاء عقوبة الإيقاف، التي فرضت عليه، بسبب غرامة نادي الزمالك، في الأزمة المقامة بينهم، التي لم تنتهي بعد.

نجوم الاهلي أصبح مطمع للعديد من الأندية الكبرى، بعد المستوى اللامع الذي يقدمه الفريق في الآوان الأخيرة، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

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وأفادت التقارير، أن نادي الحزم السعودي يجهز عرضًا جديدًا للتعاقد مع محمود كهربا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن العرض المقدم من النادي السعودي، بقيمة مالية ضخمة، لكن إدارة القلعة الحمراءقد رفضت رحيل اللاعب في الشتاء.

كهربا يعد من العناصر الأساسية في الفريق، التي يعتمد عليها مارسيل كولر في المباريات، خاصة بعد تقدم مستواه مؤخراً.

ويستعد الاهلي لمواجهة شباب بلوزداد مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.