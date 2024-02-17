"نقطة ثمينة".. أول تعليق من نجم الأهلي أمام بلوزداد على التعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب مصطفى شوبير حارس الأهلي المتألق عن رضاءه بالنتيجة التي حققها فريقه أمام شباب بلوزداد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي مع مضيفه شباب بلوزداد الجزائري سلبيًا، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب على "ملعب 5 جويلية 1962" .

وقال شوبير في تصريحات تيلفزيونية عقب نهاية المباراة "خضنا مباراة صعبة أمام فريق كبير يمتلك لاعبين مميزين".

وأضاف" لعبنا من أجل الفوز ولكننا حصدنا نقطة ثمينة من فريق كبير".

وفسر "عانينا من النقص العددي والغيابات والإجهاد للبعض الآخر للمجموعة التي لعبت مع منتخب مصر ".

وأنهى "أتمنى الشفاء لمحمد الشناوي وأن يعود بصورة أفضل من السابق".

وتألق شوبير بشكل لافت أمام بلوزداد وتصدي لخمس تسديدات للفريق الجزائري وحصل على أعلى تقييم بين لاعبي الفريقين وفقًا لموقع "صوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات.