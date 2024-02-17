الامارات | شيخة اليافعي.. نجمة كاراتيه تتطلع إلى بلوغ «أولمبياد الشباب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتطلع نجمة الكاراتيه، شيخة اليافعي، إلى تحسين ترتيبها العالمي بما يضمن لها التأهل لأولمبياد (داكار 2026) للشباب، وذلك حين تخوض مع ناديها شباب الأهلي، بطولة الدوري العالمي تحت 21 عاماً، الذي تستضيفه الفجيرة للعام الثاني على التوالي، من 22 إلى 25 الجاري. وقالت شيخة اليافعي (15 عاماً)، المصنفة 13 عالمياً في فئتها العمرية، لـ«الإمارات اليوم»: «تمثل بطولة الفجيرة المحطة الأولى في تاريخ الكاراتيه عالمياً، والتي تمنح نقاطاً تصنيفية مؤهلة لأولمبياد الشباب، وأتطلع إلى مواصلة عروضي القوية، لمقارعة بطلات العالم، بطموح المنافسة على منصات التتويج، وتحسين موقعي على سلم الترتيب العالمي، بما يخدم تحقيق حلمي بتمثيل الإمارات في الألعاب الأولمبية للشباب».

وتابعت: «أشارك في الدوري العالمي للمرة الثانية على التوالي، بعد 2023، إذ في النسخة الماضية ركّزت على اكتساب خبرات الاحتكاك أمام كبار المصنفات في العالم، ما سهّل من مهمتي لمواصلة تطوير أدائي، قبل أن أنجح في سبتمبر الماضي في حصد أولى ميدالياتي دولياً، بتتويجي في منافسات (الكاتا) في بطولة غرب آسيا بالأردن، ثم في نوفمبر الماضي وضمن فردي (الكاتا) حققت أول فضية إماراتية وعربية على مستوى آسيا في فئة الناشئات».

وأضافت: «الدوري العالمي يمثل قمة التحدي في بطولات الكاراتيه، في ظل الحرص الدائم لكبار المصنفين والمصنفات عالمياً، على الصعود إلى منصات التتويج، وحصد نقاط تصنيفية تحسن من موقعهم على سلم الترتيب الدولي، ويعد بحد ذاته الطريق الوحيد المؤهل للأحداث الكبرى، ومنها التأهل للدورات الأولمبية للشباب». وعن استعدادها للحدث، قالت: «مثّل تتويجي بذهبية بطولة الأندية العربية للسيدات التي أسدل الستار عنها في الشارقة 12 الجاري، خير إعدادٍ قبل استحقاق بطولة الفجيرة».

. اليافعي أحرزت في نوفمبر الماضي فضية آسيوية في «فردي الكاتا» هي الأولى للإمارات والعرب في فئة الناشئات.