حسن شحاتة: شيكابالا لا يحب معسكرات منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق، عن مفاجأة بشأن محمود عبد الرزاق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك، متعلقة بمنتخب مصر.

وقال حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية "شيكابالا لا يحب أن يذهب لمعسكرات منتخب مصر لأنها تستغرق وقتًا طويلا، هناك العديد من اللاعبين لا تحب أن تذهب لمعسكرات المنتخب وتشعر بالملل وهناك من لا يحب تناول الطعم في الخارج، شيكابالا يحب أن يكون نجم الفريق، هذا ليس عيب ولكن يحسب له، لا يوجد شيء بيني وبينه".

وعن تفاصيل الواقعة التي حدثت بينهما في مباراة الزمالك والرباط المغربي، أوضح شحاته "شيكابالا شتمني في مباراة الرباط المغربي كنت فائز بهدفين، قمت بتغير شيكابالا لأني كنت اريد تنشيط الفريق اثناء خروجه قام بسبي".

وواصل حديثه عن أجمل وأصعب فترات تدريبه مع منتخب مصر " أصعب مباراة في كأس أمم إفريقيا 2006؟ مباراة النهائي أمام كوت ديفوار".

وتابع "أجمل كرة قدمها منتخب مصر كانت في كأس أمم إفريقيا 2008، لدرجة ان مورينيو كان يأتي ويشاهد مباريات المنتخب".

وأتم تصريحاته "كلما كنت أحقق الفوز في مباراة في كأس أمم إفريقيا 2008 كنت أطمع في البطولة قلت ذلك للاعبين".