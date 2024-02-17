"فضيحة جديدة".. ميدو ينتقد اتحاد الكرة المصري بسبب علاء نبيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين علاء نبيل مديرا فنيا للجبلاية.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "تعيين علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد الكرة مخالف لقوانين الاتحاد الدولي، الرجل لا يمتلك الدراسات المطلوبة لهذا المنصب".

وأضاف: "فضيحة جديدة لاتحاد كرة القدم المصري، أرجو من معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي التدخل فورا، ما يحدث لا يليق باسم مصر".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في وقت سابق، تعيين علاء نبيل مديرا فنيا للجبلاية، بعد توديع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور الـ16.

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