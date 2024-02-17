رسميًا.. غياب ٨ لاعبين من الأهلي أمام ميدياما الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود 8 لاعبين في مواجهة ميدياما الغاني المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ويغيب مروان عطية لاعب الوسط بسبب تراكم الإنذارات والحارس محمد الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الأفريقي

ويعاني ومحمد الشناوي وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولي وخالد عبدالفتاح واليو ديانج من إصابات مختلفة .

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني بعد أن تعادل سلبيا مساء أمس مع شباب بلوزداد الجزائري.

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