بهدف التهامي طنطا يتغلب علي القناة

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الفريق الأول بنادي طنطا بقيادة مديرة الفني عمرو أنور تحقيق الفوز اليوم علي فريق القناة بهدف أحرزه اللاعب عوض التهامي في الدقيقة ٣٣ من الشوط الأول



وقد عبر المدير الفني عمرو أنور عن سعادتة بالفوز والمباراة والمردود الفني الكبير الذي قام به اللاعبون وخاصة الوافدين الجدد خلال شهر يناير حيث أشاد بمستوي جميع اللاعبين ويأتي في مقدمتهم عوض التهامي المنتقل حديثا لطنطا ومعه احمد آباظة وإسلام واصل.

استطاع الفريق الأول بنادي طنطا بقيادة مديرة الفني عمرو أنور تحقيق الفوز اليوم علي فريق القناة بهدف أحرزه اللاعب عوض التهامي في الدقيقة ٣٣ من الشوط الأول.

تشكيل طنطا..

مصطفي الكومي : في حراسة المرمي

خط الظهر : الحسيني سمير ، أحمد آباظة ، محمد حسام ، إسلام واصل

خط الوسط : أحمد السيد ، حسون محمد ، محمد السيد ، إبراهيم حميدو

في الهجوم : أقطاي عبد الله ، عوض التهامي