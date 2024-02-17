إنبي يفوز على الاتصالات 4/0 في منطقة القاهرة 2011

ياسر رشاد - القاهرة - حقق إنبي مواليد 2011، الفوز على نظيره الاتصالات بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة للأندية السوبر.

وكانت المباراة قد استضافها مجمع ملاعب إنبي صباح اليوم، في المباراة التي شهدت تألق كبير لعدد من اللاعبين وعلى رأسهم محمد شيكو، ومهاب يُسري، وأحمد عز العرب.

وجاءت أهداف النادي البترولي عن طريق؛ محمد شيكو، مهاب يسري، وأحمد عز العرب.

ويشهد قطاع الناشئين في نادي إنبي تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث يضع النادي البترولي قطاع الناشئين كأولوية في الاهتمام من أجل تقديم مواهب على أعلي مستوى للكرة المصرية.