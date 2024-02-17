إسماعيلي 2008 ينتصر برباعية على البلدية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2008 على بلدية المحلة بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المبارة التى جمعت بين الفريقين عصر اليوم على الملعب الفرعى باستاد الاسماعيلية وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدور الثانى لدوري الجمهورية للناشئين.

رباعية الدراويش جاءت عن طريق أحمد هاني هدفين وهدف لكل من إبراهيم النجعاوي وياسين العتر ،ليرفع الفريق رصيده إلى 34 نقطة.

كما شهد اللقاء إهدار ركلة جزاء من جانب الفريق عن طريق محمد حازم.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من …

مصطفى حسنى فى حراسة المرمى و أواب محمد ( محمد مصطفى شيكا ) و محمد حازم و ياسين أحمد لطفى و الحبيب اسلام فى خط الدفاع و محمد سامح و حمادة عبدالمجيد و عمر أحمد فتوح و ياسين أشرف العتر ( عبدالله عبدالحميد ) فى خط الوسط و إبراهيم عمرو النجعاوى (زياد شاكر ) و أحمد هانى ( محمد اسامه )فى خط الهجوم.

يقود الفريق فنياً

اسلام كاظم مدير فني

و فتحى رشدى مدرب عام

و أحمد فاروق مدرب حراس مرمى

و محمد موسى علاج طبيعى

و إبراهيم عبدالوهاب إدارى الفريق .

اللقاء حضره أشرف خضر المدير الفنى لقطاع الناشئين وشوقى عوض وأحمد فهيم عضوا مجلس الإدارة بالنادي