الامارات | 108 لاعبين إماراتيين يشاركون في الدوري العالمي للكاراتيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه مدير بطولة الدوري العالمي للشباب والناشئين تحت 21 عاماً، المهندس حميد شامس، تسجيل 108 لاعبين ولاعبات من أندية الإمارات للمشاركة في البطولة العالمية، التي تقام في الفجيرة بين 22 و26 الجاري، وتُعدّ الأولى ضمن روزنامة الاتحاد الدولي لهذه الفئة العمرية، التي تمنح نقاطاً مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب (داكار 2026). وقال شامس في تصريح صحافي: «عدد المشاركين المُعلن يقتصر على لاعبي أندية الإمارات الممثلين في البطولة، كون العديد من المقيمين سيمثلون أعلام بلدانهم، لأنهم يحملون سابقاً نقاطاً تصنيفية على سلم ترتيب الاتحاد الدولي».

وأضاف: «لايزال التسجيل متاحاً لزيادة عدد المشاركين في البطولة، المقرر إقامتها في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً من الوفود المشاركة، بدأت في الوصول إلى الإمارات، خصوصاً من مصر والمغرب والجزائر وألمانيا». وأكد مدير البطولة على التعاون الكبير بين كل الجهات في الفجيرة، لكي تخرج النسخة الثانية للدوري العالمي للكاراتيه بالشكل اللائق من كل الجوانب، خصوصاً التنظيمية، لما تميزت به النسخة الماضية من سُمعة كبيرة، جعلت الاتحاد الدولي يهنئ الفجيرة واتحاد الإمارات للكاراتيه على التنظيم المثالي.

وشدّد الاتحاد الدولي للكاراتيه في بيان صحافي، على أن بطولة الفجيرة يتوقع أن تحطم الأرقام القياسية مجدداً، بعد استضافتها الناجحة لنسخة العام الماضي، التي شهدت مشاركة 1196 لاعباً ولاعبة من 67 دولة.