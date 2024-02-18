مدرب بلوزداد يتحدث عن لقائه مع كهربا بعد التعادل أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لشباب بلوزداد الجزائري أنه تحدث مع محمود كهربا نجم الأهلي عقب مباراة الفريقين أول أمس الجمعة.



وقال باكيتا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد: "التقيت كهربا عقب المباراة وتحدثنا لفترة".

وأضاف: "كهربا قال لي أنه يفتقدني كثيرا، وتجمعني به علاقة جيدة جدا".

كما اكد باكيتا أنه تلقى مفاوضات من نادي الزمالك خلال الفترة الماضية لكنه اعتذر لإدارة الأبيض.

وقال باكيتا، خلال تصريحاته "تلقيت اتصالات من إدارة الزمالك، وعرضوا علي مشروع ممتد لثلاث سنوات مع إشراف على قطاع الناشئين لتطوير المواهب".

وأضاف: "اعتذرت عن قبول المهمة، لارتباطي بعقد مع شباب بلوزداد ".