جدول مباريات اليوم الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ بالدوريات الأوروبية والعربية والكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الأحد الموافق ١٨ فبراير إقامة عدة مواجهات على صعيد المنافسات المحلية المصرية بالاضافة الى الدوريات الاوروبيه.

وتأتي مواعيد أبرز المواجهات الاوروبية المرتقبة جماهيريا على النحو التالي..

الدوري الانجليزي تقام مواجهتين الاولى في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وتجمع شيفيلد يونايتد بنظيره برايتون.

والثانيه تقام مع دقات السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ايضا وتجمع لون باتون أمام نظيره مانشستر يونايتد.

وعلى صعيد الدوري الاسباني تقام اربع مواجهات على الصعيد التالي في الثالثة عصرا يحل فريق ريال مدريد ضيفاً على نظيره رايو فاليكانو .

غرناطة أمام ألميريا 5:15 مساء بتوقيت القاهرة

ريال مايوركا ضد ريال سوسييداد 7:30 مساءا

ريال بيتيس في مواجهة ديبورتيفو ألافيس 10 مساءا

أما على صعيد مباريات الدوري الإيطالي

لاتسيو ضد بولونيا 1:30 مساءا

إمبولي في مواجهة فيورنتينا ٤ عصرا أودينيزي ضد كالياري ٤ عصرا فروسينوني أمام روما ٧ مساءا .

مونزا ضد ميلان 9:45 مساءا

مباريات الدوري الألماني

فرايبورج أمام آينتراخت فرانكفورت 4:30 عصرا

بوخوم ضد بايرن ميونخ 6:30 مساءا.



مباريات الدوري الفرنسي ..

ستراسبورج ضد لوريان 2 ظهرا

رين في مواجهة كليرمون فوت 63 4 عصرا.

موناكو ضد تولوز 4 عصرا مونبلييه ضد ميتز 4 عصرا ستاد ريمس أمام لانس 6 مساءا . ستاد بريست في مواجهة مارسيليا 9:45 مساءا.

مواعيد مباريات الدوري السعودي..

الهلال امام الرائد 4 عصرا الاتحاد ضد الرياض 7 مساءا

مباريات الدوري المصري..

إنبي أمام سموحة 4 عصرا

البنك الأهلي ضد زد اف سي 4 عصرا بيراميدز امام الاتحاد السكندري الساعة 7 مساءا