تقارير: مبابي سيرتدي الرقم 10 في ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قيام فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بعرض الرقم 10، الذي يرتديه اللاعب الحالي بالفريق لوكا مودريتش.

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "إن مبابي سيوافق على شروط رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، من أجل الانضمام إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، مقابل دفع مبلغ مالي قدره 50 مليون يورو مكافأة انتقال".

وأضاف التقرير: "الراتب السنوي لمبابي في ريال مدريد سيكون متوافقاً، مع جدول الرواتب الخاص بلاعبي ريال مدريد، بالإضافة إلى حصوله على 50% من حقوق توزيع الصور".

وأشار التقرير: "إن مبابي سيحصل على الرقم 10 خلفاً للوكا مودريتش، الذي سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي".

وكان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان في وقت سابق، برحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، ليقترب من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد.