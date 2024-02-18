الامارات | «أم آي الإمارات» يتوج بدوري موانئ دبي العالمية للكريكيت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق «أم آي الإمارات» بطلا للنسخة الثانية من دوري الإمارات للكريكيت التي جرت على مدار شهر كامل على كأس «موانئ دبي العالمية ILT20» في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، بعد فوزه على فريق «دبي كابيتال» في ختام البطولة، مساء أمس، في استاد دبي الدولي للكريكيت.

وحصل الفريق الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 700 الف دولار، فيما حصل صاحب المركز الثاني (الوصيف) على 300 الف دولار.

شارك في نسخة هذا العام ستة فرق محترفة ضمت أشهر نجوم اللعبة على مستوى العالم، والتي حظت بدعم كبير من قبل العديد من الشركات والمؤسسات العالمية التي رعت مشاركتهم في البطولة.

