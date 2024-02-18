ضربة موجعة لـ النصر قبل مباراة الفيحاء في دوري أبطال آسيا

تعرض الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو لضربة موجعة قبل مباراة الفيحاء في دوري أبطال آسيا.

وسيلاقي فريق النصر نظيره الفيحاء يوم الأربعاء المقبل، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

كما سيلاقي فريق النصر نظيره الشباب يوم الأحد القادم في قمة الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ووفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية، أن الفحوصات التي خضع لها ظهير النصر سلطان الغنام أثبتت إصابته بتمزُّقٍ بسيطٍ في العضلة الخلفية، سيبعده من أسبوعٍ إلى أسبوعين”.

وأشارت إلى أن راغد النجار حارس النصر يعاني من تمزُّقٍ في عضلة السمانة، سيغيب على إثره من خمسة إلى ستة أسابيع.

وتعرَّض ثنائي النصر، سلطان الغنام وراغد النجار للإصابة خلال مباراة الفتح التي انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف، على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.